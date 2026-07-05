Van poetsdienst tot bescherming: diersoorten werken vaker samen dan gedacht

Dieren werken verrassend vaak en goed samen, ook als ze tot verschillende soorten behoren. Onderzoek in Animal Behaviour toont hoe geluiden, kleuren, bewegingen, trillingen en chemische signalen daar cruciaal bij zijn.

Van vogels die mensen naar bijennesten leiden in ruil voor toegang tot bijenwas tot poetsvissen die grote rifvissen afhelpen van parasieten: samenwerking tussen soorten komt voor in een opmerkelijk scala aan ecologische omgevingen. Dat blijkt uit de omvangrijke studie, die voorbeelden verzamelt bij vogels, vissen, insecten en zoogdieren. Informatie uitwisselen is cruciaal om de wederzijds voordelige partnerschappen in stand te houden.

Het artikel is geschreven door 58 auteurs uit verschillende disciplines, waaronder de antropologie, biologie en linguïstiek.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Ostjan – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5726227