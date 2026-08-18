Het feminisme van de PRO-jongeren

Nog een keer kom ik terug op het conceptprogramma van de jongeren van Progressief Nederland. Denk maar niet dat vrouwenrechten zomaar een kwestie van vrouwenrechten kunnen zijn. Stel je voor, zeg.

8. De strijd voor meer vrouwenrechten moet altijd intersectioneel zijn. Dit betekent dat we rekening houden met hoe verschillende identiteiten iemands vrouw-zijn beïnvloeden. We erkennen dat het ondersteunen van alle onderdrukte groepen bijdraagt aan de emancipatie van anderen.

Grappig dat de spellingscontrole “intersectioneel” niet (h)erkent. U gelieve niet te denken dat die identiteiten over klasseverschillen gaan. En Iran en Afghanistan zullen de PRO-jongeren aan hun reet roesten, die landen worden in het geheel niet genoemd. Hun strijd, onze strijd: totaal niet.

– Uitgeliichte afbeelding: By RAWA – http://rawa.org/beating.htm (Archived at the Wayback Machine), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11894008