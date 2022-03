Van Meijeren krijgt geen première in Tuschinskitheater

Op 14 maart hebben we Koninklijk Theater Tuschinski verhuurd voor een besloten première van twee documentaires, waarvan één gaat over het FVD kamerlid Gideon van Meijeren. Deze hebben we voorafgaand aan het verhuren van de zaal niet kunnen zien.

We hebben achteraf onvoldoende doorgevraagd over de inhoud van de documentaires. Bezoekers & medewerkers hebben ons er op gewezen dat er verschillende uitlatingen over de holocaust zijn gedaan die door Holocaustslachtoffers en nabestaanden als zeer kwetsend worden ervaren.

In het licht van de nagedachtenis van Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, vinden we het niet passend de première van deze documentaire te vertonen. We hebben de organisator van dit evenement daarom verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie.

– Mededeling van Pathé, exploitant van het Amsterdamse Tuschinskitheater, via twitter.