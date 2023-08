Van Haga wil gratis openbaar vervoer

Hilarisch. Bij Van Haga is de wanhoop nu zó groot dat hij PvdA/GL links passeert. Uiteraard meent hij hier niks van – we hebben Wybren er nog nooit eerder over gehoord – maar het klinkt lekker. Eerder haalde Van Haga de notoire ruziezoeker Henk Krol en de verwapte boerenleider Van den Oever al binnen. Blijkbaar kan het nóg een stuk erger.



Uit de nieuwsbrief van BVNL. Screenshot via Chris Aalberts (@chrisaalberts.bsky.social) op BlueSky.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie – Het Grote China Debat 2019. Still at 51:31 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88501245