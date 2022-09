Van Haga stelt Kamervragen over HJ Schoo-lezing Dilan Yeşilgöz

Niet alleen links windt zich hevig op over de HJ Schoo-lezing van Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz, ook huisjesmelker Wybren van Haga heeft er een slapeloze nacht aan overgehouden.

Vooral de opmerkingen over extreemrechts hebben Wybren tot in het diepst van ziel gekwetst. Onnodig polariserend! Voor Von Haha aanleiding een brief te richten tot Kamervoorzitter Vera Bergkamp:

Zojuist heb ik Kamervoorzitter @Vera_Bergkamp, als ‘hoeder van de omgangsvormen’, gevraagd om minister Yeşilgöz (VVD) aan te spreken op haar polariserende uitspraken van gisteren. Verwijzingen naar extreemrechts raken mij recht in het hart en dragen bij aan verdere polarisatie. pic.twitter.com/GNwZHDuitE — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) September 13, 2022



Lachen, want Wybren zélf is bepaald niet vies van een beetje polarisatie op zijn tijd:

Zomaar een bijdrage van BVNL tegen polarisatie: https://t.co/ZWT3eq0scE — JaapJan Boer 👨‍🏫👨‍🔬 (@jaapjanboer) September 13, 2022



Deze mag er ook zijn:

Al ruim een half jaar lang overlijden er elke week honderden Nederlanders meer dan normaal. De Tweede Kamer gaf opdracht om uit te zoeken waarom. Echter kan dit onderzoek niet plaatsvinden, omdat academische onderzoekers niet bij de cijfers mogen(!) van het #RIVM en de #GGD. pic.twitter.com/dwbvtd4wuM — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) September 8, 2022



Typerend voor extreemrechts: iedereen 24/7 voor rotte vis uitmaken, maar piepen als je zélf op de korrel genomen wordt.

