Volgens Lientje Plofkip is de situatie van Nederlandse boeren vergelijkbaar met de oorlog in Oekraïne. De onwil – of het onvermogen – je in te leven in het leed van anderen is ronduit adembenemend – én typerend voor extreemrechts.



Dit gaat Lientje natuurlijk geen stemmen kosten, want de aanhang is minstens net zo erg: