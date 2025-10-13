Van de dustbowl naar de Wadden

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort en menig bloem is onverhoopt verdord; verhef u niet op jongzijn en op glans, de knop valt af, eer zij geopend wordt.

– Uitgelichte afbeelding: Door schulf @ Mapillary.com – Dit bestand is afkomstig van Mapillary, een website voor het delen van foto’s met geotags. Alle foto’s zijn beschikbaar onder de licentie CC BY-SA 4.0, wat betekent dat de naam van de individuele fotograaf van iedere afbeelding vermeld moet worden., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86361195

1964. Ben Steneker zingt zijn leedwezen uit over olie- en gasboringen op Ameland, mooi Ameland – op de wijze van Abilene.

Van de vele covers in het Engels kies ik de versie van Bobby Darin.

Crowded city, there ain′t nothing free Ain′t nothing in this crowd for me Wish to my God that I could be In Abilene Abilene, Abilene Prettiest town I’ve ever seen Women there don′t treat you mean In Abilene, my Abilene

Veel steden of stadjes in Texas zijn bezongen, een lied over het kleine Abilene is door velen op het repertoire genomen. Hier het origineel van Bob Gibson, die het met Lester Brown geschreven heeft.

