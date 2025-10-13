Van de dustbowl naar de Wadden

Veel steden of stadjes in Texas zijn bezongen, een lied over het kleine Abilene is door velen op het repertoire genomen. Hier het origineel van Bob Gibson, die het met Lester Brown geschreven heeft.
Abilene, Abilene
Prettiest town I′ve ever seen
Women there don’t treat you mean
In Abilene, my Abilene
I sit alone most every night
Watch those trains roll out of sight
Don′t I wish they were carrying me
Back to Abilene, my Abilene
Abilene, Abilene
Prettiest town I’ve ever seen
Women there don’t treat you mean
In Abilene, my Abilene
Crowded city, there ain′t nothing free
Ain′t nothing in this crowd for me
Wish to my God that I could be
In Abilene
Abilene, Abilene
Prettiest town I’ve ever seen
Women there don′t treat you mean
In Abilene, my Abilene
Van de vele covers in het Engels kies ik de versie van Bobby Darin.
1964. Ben Steneker zingt zijn leedwezen uit over olie- en gasboringen op Ameland, mooi Ameland – op de wijze van Abilene.
De gas- en oliewinning zijn overigens niet doorgegaan.
– Uitgelichte afbeelding: Door schulf @ Mapillary.com – Dit bestand is afkomstig van Mapillary, een website voor het delen van foto’s met geotags. Alle foto’s zijn beschikbaar onder de licentie CC BY-SA 4.0, wat betekent dat de naam van de individuele fotograaf van iedere afbeelding vermeld moet worden., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86361195