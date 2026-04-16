Vakbeweging tegen nullijn voor rijksambtenaren

Dinsdag 14april werd op verscheidene plaatsen gestaakt tegen de nullijn voor rijksambtenaren. De twee grote vakcentrales mobiliseerden:

Opnieuw hebben duizenden rijksambtenaren het werk op 14 april neergelegd. In Apeldoorn, Amsterdam, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht hebben we ons luid en duidelijk laten horen. De nullijn is onacceptabel en moet van tafel. Deze dag laat zien wat we samen kunnen bereiken als we collectief opstaan. Hier vind je beelden van de actie.

Een overheid die haar eigen mensen op nul zet, zet zichzelf buitenspel. Als jullie worden gekort, loopt Nederland vast’, benadrukte Hans Van den Heuvel, de nieuwe voorzitter CNV, in Rotterdam op de actiebijeenkomst tegen de nullijn voor Rijksambtenaren. Hij vindt het oneerlijk dat de overheid steeds meer vraagt van haar personeel, terwijl er niets tegenover staat. ‘Dat is niet alleen onrechtvaardig. Het is onhoudbaar.’

We staan hier omdat het kabinet het mes zet in de salarissen van 160.000 mensen die cruciaal werk verrichten: schoonmakers, beveiligers in de gevangenissen, medewerkers bij de Belastingdienst’, zei Van den Heuvel tegen de actievoerende Leden van CNV, FNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid. ‘Velen van jullie hebben al jaren last van een hoge werkdruk door de grote personeelstekorten. Het kabinet heeft eenzijdig besloten dat jullie er dit jaar geen cent salaris bijkrijgen. Jullie inzet, jullie loyaliteit, jullie harde werk is blijkbaar nul procent waard.’

Na werkonderbrekingen en stiptheidsacties was er [eer]gisteren een landelijke actiedag met manifestaties in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn, Maastricht en Groningen.



