VAE en Qatar betalen de schade aangericht door kolonisten in Huwara

De president van de Verenigde Arabische Emiraten, sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, betaalt 3 miljoen dollar als bijdrage aan de herbouw van de Palestijnse plaats Huwara. Dat meldt het persbureau van de VAE. Huwara heeft ernstige schade geleden als gevolg van de pogrom die kolonisten daar en in de omgeving hielden op 26 februari.

De bekendmaking komt nadat de regering van Qatar eerder deze week een half miljoen dollar overmaakte aan de Palestijnse Autoriteit. Ook dat bedrag was voor degenen die schade hadden geleden in Huwara. Mouin Damidi, het hoofd van het plaatselijke bestuur, zei dat het geld zal worden verdeeld onder de diverse gedupeerde mensen. Hij voegde eraan toe dat de totale schade aan verbrande huizen en auto’s wordt geraamd op 18 à 20 miljoen shekel. Dat is omgerekend een bedrag van tussen de 4,8 en 5,4 miljoen dollar. Er is dus nog meer nodig.

In feite is natuurlijk Israel verantwoordelijk voor de schade is aangericht onder een bevolking die aanspraak kan maken op haar bescherming. Maar het is opmerkelijk hoe Israel de schade schaamteloos laat betalen door derden. Qatar was al een geregelde betaler. Het heeft de afgelopen tien jaar zo’n drie miljoen dollar betaald aan Gaza om tekorten te dekken. De VAE is een nieuweling op dit terrein.