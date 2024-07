Vaccinaties wereldwijd in het slop

De mondiale vaccinatiedekking slaagt er niet in om zich te herstellen van de corona-pandemie, blijkt uit nieuwe VN-cijfers. Vergeleken met 2019 zijn 2,7 miljoen extra kinderen niet of onvoldoende gevaccineerd tegen vermijdbare ziekten als mazelen.

“De nieuwste trends tonen aan dat veel landen nog steeds veel te veel kinderen missen”, zegt Unicef-directeur Catherine Russell. “De immunisatiekloof dichten vereist een wereldwijde inspanning, waarbij overheden, partners en lokale leiders investeren in de eerstelijnsgezondheidszorg en gemeenschapswerkers om ervoor te zorgen dat elk kind wordt gevaccineerd, en dat de algehele gezondheidszorg wordt versterkt.”

Volgens de cijfers bleef het aantal kinderen dat alle drie de doses van het vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (DTP) kreeg in 2023 – een belangrijke graadmeter voor de wereldwijde immunisatiedekking – hangen op 84 procent (108 miljoen). Maar het aantal kinderen dat geen enkele dosis kreeg, is gestegen van 13,9 miljoen in 2022 naar 14,5 miljoen een jaar later.

