Uitroepen asielcrisis: onrechtmatig en met grote gevolgen

VluchtelingenWerk Nederland vindt het onrechtvaardig dat het kabinet-Schoof ervoor kiest vluchtelingen als zondebok voor maatschappelijke problemen te gebruiken. De problemen die er nu zijn, heeft de politiek afgelopen decennia zelf gecreëerd. Dit kabinet kiest nu voor onrechtmatige maatregelen die het asielsysteem zullen ontwrichten en tot chaos zullen leiden. Alles wat jarenlang zorgvuldig is opgebouwd en wel functioneert, wordt afgebroken. Streng zijn over de ruggen van vluchtelingen en dit uitstralen lijkt voor het kabinet belangrijker dan het oplossen van problemen. VluchtelingenWerk maakt zich dan ook ernstige zorgen om de aangekondigde maatregelen. Vluchtelingen zullen hier een hoge prijs voor betalen.

Kabinet lost problemen niet op, ze verergeren juist

VluchtelingenWerk ziet dat het kabinet vooral focust op het verlagen van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, door met een asielcrisiswet te komen op basis van noodrecht. Maar deze aanpak is gebaseerd op onjuiste aannames en niet op feiten. Het kabinet legt onjuiste verbanden tussen vluchtelingen en maatschappelijke problemen. Er komen geen grotere aantallen asielzoekers naar ons land dan andere jaren. Deze zelfgecreëerde crisis gebruiken om noodmaatregelen in te zetten, zonder zorgvuldig wetgevend proces, is onrechtmatig. Daarnaast bemoeilijken deze maatregelen de integratie in de Nederlandse maatschappij, zoals het vinden van werk en het leren van de taal. Dat heeft een negatief effect op ons land en onze inwoners.

Maatregelen crisiswet leiden niet tot minder asielaanvragen

Asielzoekers worden door deze maatregelen keihard geraakt, bijvoorbeeld door gezinshereniging in te perken. Met gevaar voor eigen leven vluchten mensen naar ons land. Ze hopen deze moeilijke reis hun moeder, vader, man, vrouw of kind te besparen, zodat ze op een veilige manier hier naartoe kunnen. Maar dit kabinet kiest ervoor hun familieleden jarenlang – en mogelijk zelfs voor altijd – in onveilig gebied te laten zitten, nadat bewezen is dat deze mensen bescherming nodig hebben. Daarnaast zullen genoemde maatregelen, zoals het invoeren van het tweestatusstelsel, bij de IND tot meer achterstanden en chaos leiden. De achterstanden zijn nu al gigantisch. Uit onderzoek blijkt dat zulke maatregelen geen tot weinig invloed hebben op het aantal asielaanvragen in Nederland.

Het kan wel

De oplossingen die wel werken liggen al binnen handbereik. Er moeten voldoende structurele kleinschalige opvangplaatsen komen, verspreid over het land. Daar is en blijft de Spreidingswet het enige juiste antwoord op. Het spreiden van vluchtelingen in kleinschalige opvang zorgt voor rust bij zowel asielzoekers als in de samenleving, en komt de integratie van asielzoekers ten goede. Ook moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voldoende personeel aantrekken om op tijd de asielaanvragen te kunnen behandelen en de achterstanden weg te werken. Zo kan er broodnodige rust in de asielketen komen. En alle Nederlanders die zich al dan niet vrijwillig inzetten voor asielzoekers en statushouders moeten de ruimte krijgen om dat te doen. In deze context is de inzet van dit kabinet op arbeidsparticipatie van vluchtelingen positief.

VluchtelingenWerk roept het kabinet op: wees een betrouwbare overheid en kies voor goed bestuur. Stop met plannen bedenken die het asielsysteem verder afbreken en leiden tot meer chaos, en richt je op oplossingen die echt werken. Maar bovenal: voer het debat met respect voor mensenrechten, feiten en daarmee de rechtsstaat. Het beschermen van mensen die dat nodig hebben en de solidariteit in ons land, zijn kernwaardes van onze samenleving. Het is cruciaal dat dit niet verloren gaat in het politieke strijdtoneel. Alleen zo komt Nederland vooruit.

– Persbericht VluchtelingenWerk

– Uitgelichte afbeelding: Door Basvb – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7290654