Uitleg lokale bijdrage piekbelasters en herhaald voorstel voor ander stikstofbeleid

Recente publicaties over de verspreiding en depositie van stikstof in relatie tot de afstand van de bron van emissie kregen veel media-aandacht en gaven aanleiding om het huidige stikstofbeleid ter discussie te stellen. Nieuwe metingen van stikstofdepositie komen echter overeen met de gebruikte modelberekening. We leggen de piekbelastersaanpak uit en stellen een aanpassing van stikstofbeleid voor.

In opdracht van het Mesdag Zuivelfonds hebben onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gedurende twee jaar gemeten waar de uitgestoten stikstof rond twee melkveebedrijven daadwerkelijk neerkomt. Uit de analyse van de metingen bleek dat 9 procent van de uitgestoten stikstof neerslaat binnen een straal van 500 meter rond de boerderij, terwijl het resterende deel (91 procent) terechtkomt in de stikstofdeken en elders neerslaat.

