“U bent die stok- en zweepslagen nu eenmaal gewend”

Er is nog iets van functionerende pers in Nederland. Trouw ontdekte dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst vrouwen naar Afghanistan (terug)stuurt omdat ze toch “alleen maar het huishouden doen” of niet voldoende “verwesterd” zijn.

Een aantal vrouwen moet van het demissionaire kabinet terugkeren naar Afghanistan, ongeacht het schrikbewind van de Taliban. Het gaat om vrouwen die zich niet ‘westers kleden’ of die binnen het gezin vooral ‘huishoudelijke dingen’ doen. Ondanks herhaalde bezwaren van de vrouwen blijft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij haar opvatting dat deze vrouwen zich kunnen schikken naar de leefregels van de Taliban, zo blijkt uit onderzoek van Trouw.

En zo kan een 79-jarige vrouw teruggestuurd worden. Maakt niet uit dat haar stok- en zweepslagen te wachten staan omdat zij het Paradijs van de Godsdienst van de Vrede wilde ontvluchten.

De IND wil bijvoorbeeld een 79-jarige vrouw uit Afghanistan terugsturen omdat ze niet ‘verwesterd’ is en daarom niet heeft aangetoond dat ze zich niet kan aanpassen aan de sociaal-culturele normen die de Taliban hebben ingevoerd. Hoewel de rechtbank Den Haag het besluit van de IND van tafel veegde, volhardt de dienst in het terugsturen van de vrouw. Afgelopen week werd haar herbeoordeling afgewezen.

Stel je voor dat de helft van de Afghaanse bevolking elders een goed heenkomen zou zoeken. Het is weer intens treurig en schaamtewekkend.

