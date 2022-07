Twintig minuten kon Extinction Rebellion blokkeren

Geheel conform verwachting zijn de lieve actievoerders van Extinction Rebellion binnen twintig minuten van de snelweg gemept in Den Haag.

Het duurde ongeveer 20 minuten voordat de politie ingreep, zegt Julien [woordvoerder XR]. “Dat staat in schril contrast met andere demonstraties van de laatste tijd. Demonstreren is een grondrecht. Voor ons is heel duidelijk waar de grens ligt, bij intimidatie en geweld. Wij zijn altijd geweldloos.”(…) Een woordvoerder van de gemeente zei eerder tegen ANP dat blokkades niet zijn toegestaan. “Blokkeren van wegen kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor mensen die de weg blokkeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers.”