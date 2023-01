Twintig doden bij bomaanslag op moskee in Peshawar, Pakistan + Update

Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. De dader bracht een bomgordel tot ontploffing toen zo’n 150 moskeegangers binnen aan het bidden waren. De ontploffing was zó zwaar dat het dak van de moskee instortte.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar in het recente verleden waren dergelijke aanslagen vaak het werk van de Pakistaanse Taliban (niet te verwarren met de Afghaanse tak). De Tehreek-e-Taliban Pakistan (TPP) voert al 15 jaar een guerrillastrijd annex terreurcampagne tegen opeenvolgende Pakistaanse regeringen. Ze wil de sharia invoeren in Pakistan en eist dat het Pakistaanse leger zich terugtrekt uit een aantal regio’s, waaronder Peshawar.

Update: het dodental is gestegen tot 28.

Bron: ahram online

Uitgelichte afbeelding: By Anthony Maw (Transferred by Cloudbound/Originally uploaded by Anthonymaw) – I Anthony Maw created this work entirely by myself. (Originally uploaded on en.wikipedia), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18012592