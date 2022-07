Tweede Palestijnse dode in Jaba’ deze week

Israelische militairen hebben woensdag bij het aanbreken van de dag weer een man doodgeschoten in Jaba’ (ten zuiden van Jenin). Hij was de tweede van deze week in Jaba’. Zondag overleed daar de middelbare scholier Kamal Alawneh (19) als gevolg van schotwonden die hij zaterdagavond had opgelopen. Een dag later werd de 32-jarige Ahmed Ayyad doodgeslagen bij zijn poging via het Afscheidingshek bij Qlaqilya naar zijn werk in Israel te gaan.

De nieuwe dode was de 20-jarige Rafiq Riyad Ghannam. Het Israelische leger verklaarde dat zij tijdens een operatie om een man te arresteren met een molotovcocktail werden bestookt. De man die hem gegooid had ”kwam uit een gebouw en luisterde niet naar bevelen om te stoppen”. Waarop hij werd neergeschoten. De Palestijnse lezing was – zoals bijna altijd – een andere. Rafiq werd pal voor zijn huis neergeschoten. Zijn oom Hani Ghannam vertelde dat Rafiq iets buiten hoorde.Hij ging kijken en werd vervolgens door militairen achter hem met twee schoten neer geknald. Daarna hielden de militairen – zoals gebruikelijk bij gewonde Palestijnen – alle hulp bij hem vandaan. Tot hij, nog nabloedend in zwart plastic werd gewikkeld en meegenomen. Het is onduidelijk of zijn lichaam zal worden teruggegeven.

Rafiq Ghannam kwam overigens uit een door de Palestijse geschiedenis nogal belaste familie. Zijn oom Hani zat 18 jaar gevangen, zijn tante Ni’am Ghannam werd 20 jaar eerder door de Israeli’s gedood en zijn grootvader kwam om in de oorlog van 1948.

De Israeli’s arresteerden tijdens de raid Ahmad Ziad Hamamra. Ze deden ook het vluchtelingenkamp Jenin aan, waar een voormalige gevangene, Amid Isran, werd opgepakt. Verder schoten de undercover soldaten een jonge man, Fadi Khatib, in zijn been toen hij voor zijn huis stond. De Israeli’s arresteerden overigens niet minder dan 43 man verspreid over de gehele Westoever, een ongekend aantal. Ook werd een groot aantal Palestijnse vissersboten beschoten, terwijl twee mannen uit de Gazastrook werden gekidnapt, vlakbij het grenshek.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog