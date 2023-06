Tweede dag pogrom van kolonisten had het vooral gemunt op Turmus Ayya

De pogrom van de kolonisten is ook woensdag overdag voortgezet. Vooral de plaast Turmus Ayya bij Ramallah moest het ontgelden, Er waren ongeveer 400 kolonisten actief in deze plaats, die betrekkelijk dicht bij Eli ligt waar een dag eerder vier kolonisten waren doodgeschoten. Zij staken landbouwgrond in brand (waarvan een deel nog steeds in brand staat) en vielen huizen aan die eveneens in brand werden gestoken met families met kinderen er nog in. Er ontstonden bloedstollende situaties waarbij families nog op het nippertje konden worden gered. Zo’n 30 huizen brandden af, terwijl de politie en militairen de bewoners naar binnen dreven door ze te bestoken met traangasbommen. Uiteraard was er verzet van dorpsbewoners die ook hulp boden bij brandende huizen, maar die werden onthaald op scherpe munitie en traangas van de kolonisten, het leger en de politie. Eén man, de 25-jarige Omar Jabara werd doodgeschoten, waarschijnlijk door een politieman die dacht dat hij een vuurwapen had. Ook zeker 60 auto’s gingen in Turmus Ayya in vlammen op. Samen met de 140 auto’s van een dag eerder gingen zo’n 200 auto’s voor de Palestijnse gemeenschap verloren.

Daarnaast waren kolonisten ook bezig in het dorp Husan ten westen van Bethlehem. Ze staken een groot stuk land aan van Husan. De dorpsbewoners probeerden de brand te blussen, maar hun werd de weg versperd door de kolonisten die afkomstig waren van de naast Husan gelegen grote nederzetting Betar Illit. Een flink deel van het land ging verloren evenals tientallen olijfbomen, Verder waren er ook nieuwe aanvallen op Burqa en op Yasuf, beide plaatsen in de buurt van Nablus.

de Golan te mijden. Verder waren er woensdag clashes met duizenden Druzen op de Golan-hoogvlakte die protesteerden tegen de oprichting van (zeer hoge) windmolens op hun landbouwgrond. Er vielen twee gewonden en ook diverse politiemensen raakten gewond. Het publiek kreeg de raad

De EU zei geschokt te zijn over het feit dat de kolonisten in Turmus Ayya in de aanval waren gegaan en veroordeelde het geweld en de vernieling van Palestijns bezit. Eerder had de VS al gewaarschuwd dat geweld op de Westoever de verdere ”normalisatie” tussen Israel an andere landen (lees: Saudi-Arabië) niet zal bevorderen.

Francesca Albanese, de speciale VN-rapporteur over de mensenrechten in de bezette gebieden, verklaarde woensdag dat de Palestijnen onmiddellijk bescherming nodig hebben. De aanvallen van de kolonisten of van het leger zullen niet stoppen, simpelweg omdat het systeem niet is ontworpen om de Palestijnen te beschermen. Eerder het tegendeel, aldus Albanese. En ”simpel het geweld veroordelen stelt niets voor”.

Verfrissende taal van Albanese, maar het gaat vast niet helpen.

