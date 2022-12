Twee personen met kanker sterven dankzij de Israelische bezetting

De beweging Fatah heeft opgeroepen tot een nationale staking uit protest tegen de dood van Nasser Mohammed Abu Hmeid uit het vluchtelingenkamp al-Amari bij Ramallah, die dinsdag overleed aan uitgezaaide longkanker. Abu Hmeid, die één van de oprichters was van de Martelaren van al-Aqsa, de militie van Fatah, was twee dagen geleden overgebracht naar een Israelische kliniek vanuit de gevangenis van Ramleh.

Abu Hmeid klaagde in augustus 2021 over pijn in de borst wat later longkanker bleek te zijn. Hij werd geopereerd maar keerde terug naar de gevangenis zonder chemotherapie of andere speciale medische zorg. Pas onlangs werd tot chemo besloten, maar toen was de kanker was al uitgezaaid. Er werden de afgelopen maanden diverse verzoeken gedaan door mensenrechtenorganisaties om hem vrij te laten teneinde een behandeling te ondergaan in een Palestijns ziekenhuis. Die werden echter allemaal door Israelische rechtbanken van de hand gewezen.

Abu Hmeid werd voor zijn aandeel in de Aqsa -intifada veroordeeld tot zeven maal levenslang plus 50 jaar, maar ook daarvoor bracht hij al verscheidene jaren in Israelische gevangenschap door. Zijn broer Abdel Mon’eim werd in 1994 door het Israelische leger gedood en een andere broer, Nasr, zit vier levenslange gevangenisstraffen uit. Het huis van de familie is tweemaal door het Israelisch leger verwoest. De moeder van Abu Hmeid mocht hem pas de avond voor zijn dood een bezoek brengen, hij was toen in coma. Vergelijk dat met de de Nederlandse behandeling van de vier van Breda. Eén van hen, Lages, werd omdat gemeend werd dat hij terminaal ziek was, in 1966 in vrijheid gesteld. Hij leefde daarna nog vijf jaar. Een tweede overleed in 1979, de twee overgeblevenen mochten in 1989 naar huis, waar ze hetzelfde jaar overleden.

Toevallig maakte de mensenrechtenorganisatie al-Mezan in Gaza dinsdag bekend dat op 16 december de 45-jarige Mahmoud Mohammed al-Kurd uit Deir al-Balah (Gaza) is overleden nadat de Israelische autoriteiten tot vier keer toe hadden geweigerd hem toe te laten voor een behandeling in het Augusta Victoria Ziekenhuis in Jeruzalem. Hij had daar afspraken, waarvan de laatste geweigerde afspraak op 29 november was. De organisatie al-Mezan diende daarop een verzoek in bij de Officier van Justitie in Be’er Sheva, maar kreeg alleen toestemming voor als hij via Jordanië zou komen. Uiteindelijk kreeg al-Mezan via het hooggerechtshof groen licht voor een afspraak op 15 december waarbij hij via de grensovergang Erez mocht reizen. Het lukte al-Kurd om die dag het ziekenhuis te bereiken, maar zijn toestand was toen al zo slecht dat hij de volgende dag overleed. Al-Mezan voegt er aan toe dat sinds het begin van 2022 op deze manier – doordat Israel weigerde toestemming te geven via Erez te reizen – negen patiënten zijn overleden, onder wie drie kinderen.

