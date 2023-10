Twee nieuwe doden in Huwwara, een van de twee vermoord door een kolonist

Twee Palestijnen zijn donderdag doodgeschoten in Huwwara, het grote dorp ten zuiden van Nablus waar eerder dit jaar tijdens een pogrom van kolonisten tientallen huizen en honderden auto’s zijn verbrand en een Palestijn werd vermoord. De ene Palestijn werd geëxecuteerd na een aanval waarbij hij auto’s met Israeli’s had beschoten en de ander tijdens een pogrom dat enige uren later daarop volgde. Hij werd neergeschoten door een kolonist uit de nederzetting Yitzhar, de zoveelste onbestrafte moord.

Het verhaal begon donderdag aan het begin van de avond toen een jongeman met een geweer het vuur opende op auto’s midden op de hoofdweg die door Huwwara leidt. Hij werd vervolgens opgejaagd door het leger en vakkundig geliquideerd. Zijn lichaam werd door de Israeli’s meegenomen, maar later slaagden journalisten erin zijn identiteit te achterhalen: hij werd geïdentificeerd als Jamal Mahmoud Majdoub uit het dorp Far’on ten zuiden van Tulkarem.

Vervolgens riepen de kolonisten op tot actie. Die kreeg de vorm van het opzetten van een soeka, een loofhut aangezien het de tijd was van het loofhuttenfeest. In die tijd moeten gelovige Joden hun maaltijden gebruiken in een hut die toegedekt is met (palm)takken, maar zodanig dat de hemel zichtbaar blijft. In tegenwoordigheid van de parlementsleden (en kolonisten) Zvi Sukkot en Tzvika Foghel werd de soeka opgezet terwijl het leger de inwoners van Huwwara verordonneerde om hun winkels te sluiten en binnen te blijven. Daarna werden bovendien midden op de weg tafels opgezet en een rabbijn ging voor in een luidkeels gezongen Hoshanna rabba-gebed, terwijl het leger toekeek en de veiligheid garandeerde.

Na enkele uren werd de soeka op aandrang van het leger weer afgebroken en toen begon, onder toezicht van het leger, de pogrom. Er werd met stenen gegooid en er werden vernielingen aangericht. Dat stuitte op verzet waarbij de 19-jarige Labib Mohammed Dhamidi werd neergeschoten. Volgens het leger gebeurde dat nadat hij een steen naar een auto had gegooid. Diverse ooggetuigen ontkenden dat echter. Ze zeiden dat het leger alleen traangas en flitsbommen had gebruikt en dat hij was neergeschoten door een settler uit Yitzhar. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht met een wond in de hartstreek die dodelijk bleek te zijn. Tenminste 60 anderen moesten zich onder behandeling stellen van de Rode Halve Maan wegens ademhalingsproblemen door het traangas.

Gisteren meldde ik de balans van een week drie doden was en ruim 150 gewonden, Met twee nieuwe doden en ruim 60 gewonden is het totaal van een week nu vijf doden en meer dan 200 gewonden. Het aantal slachtoffers van Israelisch optreden in 2023 is gestegen tot 246.