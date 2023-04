Twee mannen gedood bij Elon Moreh en de Lions’ Den liquideert een verrader

Het Israelische leger heeft dinsdag twee mannen doodgeschoten bij de plaats Deir al-Hatab (ten oosten van Nablus) en dichtbij de nederzetting Elon Moreh. Een derde man werd gewond. Hij werd met een schot in de schouder door een Palestijnse ambulance afgeleverd in het Rafidia-ziekenhuis in Nablus. De gedode mannen waren Saoud al-Titi die bij elkaar al 14 jaar in Israelische gevangenschap had doorgebracht, en diens metgezel Mohammed Abu Dera. In de Israelische pers vertelde een militaire bron dat het leger een hinderlaag voor hen had opgezet bij Elon Moreh. Toen de mannen het vuur openden op de nederzetting werden zijzelf getroffen. Het leger nam de lichamen in beslag. Ook werden twee M-16 geweren en munitie gevonden. Door de dood van de twee is het aantal gedode Palestijnen in 2023 nu opgelopen tot 98, 18 daarvan waren jonger dan 18 jaar.

Eerder dinsdag waren vijf mannen gearresteerd hij een operatie in verschillende wijken van Jenin. Daarbij werden twee mensen gewond. Vijf mensen werden gearresteerd, onder wie Ahmed Turkman, de zoon van Maher Turkman die in 2022 werd gedood toen hij een bus met Israelische soldaten beschoot. Bij een arrestatie in Nablus werden een dag eerder twee Israelische militairen gewond, toen zij onder vuur kwamen. Ook waren er twee gewonden in Nablus zelf.

Dinsdag overleed ook de 48-jarige moeder van de twee zussen die zondag waren begraven nadat zij een dag eerder waren doodgeschoten door vooralsnog onbekende mannen naar wie nog wordt gezocht. Intussen werd ook duidelijk dat onlangs in Nablus een Palestijn is geliquideerd door mannen van de Lions’ Den, die ervoor gezorgd had dat diverse kopstukken van de organisatie door de Israeli’s zijn vermoord. Het laatst nog drie mannen die op klaarlichte dag door undercover agenten werden doodgeschoten op de markt nadat zij door hem waren getipt.

De man had eerst een bekentenis afgelegd die onder meer gezien is door AFP. Hij was geblackmailed door de Israelische Shin Bet, die een opname had laten maken van het feit dat hij het bed had gedeeld met een andere man en dreigde die openbaar te maken. De 25-jarige had een paar keer sigaretten cadeau gekregen als dank als hij weer mensen had aangebracht. Het is voor het eerst sinds jaren dat Palestijnen Palestijnen liquideren. Tijdens de eerste intifada in de jaren ’80 werd het uiterst gebruikelijk. Het is een laatste redmiddel tegen de schandalige afpersingspraktijken van de Israelische geheime diensten, die intussen wel goede sier maken met hun ”gay parades” in Tel Aviv en Jeruzalem.