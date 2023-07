Twee keer zoveel Jakobskruiskruid in Nederland sinds 1975

Onderzoek naar de verspreiding van Jakobskruiskruid in Nederland laat zien dat de soort sinds 1975 op bijna twee keer zoveel plekken voorkomt. Onder specifieke omstandigheden kan Jakobskruiskruid massaal voorkomen. Dit heeft gevolgen voor onder andere het oogsten van hooi als veevoer, omdat Jakobskruiskruid giftig is voor vee. Tot welke hoogte vinden we deze massagroei acceptabel?(…)

De giftigheid van Jakobskruiskruid wordt in emotionele discussies geregeld overschat. In hooi – behalve dat van een monotone grasakker – zitten meerdere soorten planten of schimmels die giftig kunnen zijn voor vee. Giftigheid komt pas tot uiting bij een bepaalde dosis en blootstellingsduur. We weten eigenlijk niet goed hoeveel gif er in hooi mag zitten, wil het niet schadelijk zijn voor vee. Als dat duidelijker zou kunnen worden, hoeven we misschien ook niet bang te zijn voor een kleine hoeveelheid giftige planten in hooi.

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7300798