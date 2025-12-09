Zag net weer die prachtige tv-spot van het Antoni van Leeuwenhoekhuis en heb meteen gebeld….! Konnie wachten want ze gaven ook nog korting tot eind van de week: lever uw oude airmiles in en we genezen twee kankers voor de prijs van 1! Succes gegarandeerd!

Commercie en medische zorg: het wringt. Farmaceuten mogen niet adverteren voor recept-geneesmiddelen. Dus dan gaan ze maar allerlei trucs uithalen zoals medische congressen op Gran Canaria. Ik wijs er even op dat de topman van de numero uno van Pfizer, Albert Bourla, de biggest van Big Pharma, vorig jaar zo’n $ 24 miljoen incasseerde – door ons allen bijeengebracht. Ik probeer uit te vinden hoeveel de zogenaamde ‘CEO’s’ van de commerciële Bergman Clinics of van Acibadem verdienen, en hoeveel dividend zij uitkeren. Het deugt van geen kant.

Even terug naar simpel: je hebt een dokter nodig. En waarschijnlijk – omdat je hart het bijna begeeft – ook een operatie en een ziekenhuisbed. Je vrouw belt de ambulance. Dan kan via het openbare, non-commerciële nummer 112: het gaat om cruciale medische zorg, en die is er altijd en voor iedereen die dat nodig heeft. Ongeacht je kleur, je taal, je paspoort, geld, en vooral winst of verlies. We betalen dat samen. Dat heet solidariteit.

Als dakloze kun je soms naar een gratis huisarts en tandarts. Ernstige drugsverslaafden kregen of krijgen gratis heroïne en medische zorg. In de UK is in principe via de National Health Service alle medische zorg gratis voor elke inwoner – de parel in de kroon van de verzorgingsstaat – en volstrekt antikapitalistisch. De verpleegsters en doktoren zitten daar in loondienst.

Samen met een prachtinstelling als de AOW en sociale huur vormt dit trio eigenlijk het paradijs op aarde. Althans de mooiste Westeuropese sociale prestaties ter wereld, en ook het hoogste cultuurgoed dat we kennen. Tegelijk met de vakbonden, uiteraard!

Ik wijs nog even op eten, ons dagelijks brood. Je vindt intussen overal gratis voedselbanken. Die krijgen hun brood, vlees en groente weer gratis van de supermarkten. Er werken vrijwilligers. Hun winkels oftewel ‘uitgiftepunten‘ zitten vaak gratis in parochiehuizen. En al in 1996 tijdens een VPRO-programma zei bisschop Muskens van Breda dat in noodsituaties, als je honger lijdt, je een brood mag stelen. Er brak toen geen golf van diefstallen bij bakkers uit, maar de discussie over eten en armoede kwam goed los.

Ad Melkert uitte vandaag stevige kritiek op Acibadem, de Turkse BV die een nieuwe grote privékliniek opent in Rotterdam. Zó mag ik het horen van elke echte socialist. Melkert is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) die nu al in de regen zitten en alweer een nieuwe bui zien aankomen. Zorg dient nu niet en nooit om geld te gaan. De zorgverzekeraars zitten vanwege de wet vast aan het vergoeden van ook de commerciële behandelingen.

Dan wil het kabinet ook nog 7 miljard op de zorg bezuinigen. Dat ondergraaft het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) – ik noem het, maar de liefhebbers moeten dat maar even zelf uitpluizen. Het ziet er allemaal somber uit.

