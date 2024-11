Twee Kamerleden NSC stappen op

Twee Kamerleden van NSC stappen. De rest van de fractie gaat door. Dat heeft waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven bekendgemaakt. Het gaat om Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk.

Aanleiding is de onrust die vorige week ontstond na het vertrek van staatssecretaris Nora Achahbar. Achachbar – zelf van Marokkaanse afkomst – ergerde zich aan de toon waarop het integratiedebat binnen het kabinet werd gevoerd en stapte op.

Tussen de regels door valt te lezen dat hetzelfde geldt voor Hertzberger en Zeedijk. Uit de verklaring van Hertzberger:

“Het opstappen van Achahbar maakt duidelijk dat het in het kabinet ernstig uit de hand loopt..Helaas moeten we constateren dat bij meer partijen de remmen los zijn. Basale normen van fatsoen, beschaving en hoe je spreekt over Nederlanders, die worden geschonden, met name bij mensen die verantwoordelijk zijn voor ons landbestuur…Ik wens NSC een beter politieke klimaat toe en een beter landsbestuur toe.”

Zeedijk laat zich in vergelijkbare bewoordingen uit.

De verantwoordelijkheid voor deze puinhoop ligt volledig bij dramaqueen Pieter Omtzigt die natuurlijk nooit in had moeten stemmen met de vorming van dit horrorkabinet. Als klap op de vuurpijl dook Omtzigt ook nog eens de Ziektewet in toen het allemaal een beetje moeilijk werd. Zijn tijdelijke opvolgster Van Vroonhoven is duidelijk niet op haar taak berekend. Van Vroonhoven is een slechte debater en heeft geen greep op haar eigen fractie. In goed Hollands: eigen schuld, dikke bult.

Bron: RTL

Uitgelichte afbeelding: Rosanne Hertzberger – Door Alex P. Kok – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75338999