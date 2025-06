Twee Democratische politici neergeschoten in Minnesota + Updates

Twee Democratische politici uit Minnesota zijn vannacht in hun woningen neergeschoten door een man die zich voordeed als politieagent. Beide politici raakten daarbij zwaargewond. Ook enkele andere mensen zijn bij de aanslagen gewond geraakt.

De slachtoffers zijn Melissa Hortman die zitting heeft in het Huis van Afgevaardigden van Minnesota, en senator John Hoffmann. Gouverneur Tim Walz heeft inmiddels het State Emergency Operations Center geactiveerd:

I’ve activated the State Emergency Operations Center.

Local law enforcement in Champlin and Brooklyn Park have the full resources of the State of Minnesota behind them.

We are monitoring the situation closely and will share more information soon.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) June 14, 2025