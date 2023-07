Twee dagen Jenin: 12 dode Palestijnen, 1 Israeli, 140 gewonden en een verwoest kamp

Het Israelische leger heeft zich dinsdagavond teruggetrokken uit Jenin en omliggende dorpen daarbij een spoor van vernielingen achterlatend. Het dodental van de twee dagen durende invasie liep bovendien op tot 12 nadat de 22-jarige Abdul-Rahman Hassan Sa’abna uit het dorp Fahma (ten zuidwesten van Jenin) in Jenin werd gedood met een schot in het hoofd. Eerder werd Jawad Mujahed N’eirat uit Methalun ten zuiden van Jenin eveneens gedood met een schot in het hoofd in Jenin-stad. Vijf van de twaalf doden waren minderjarig.

Het aantal gewonden steeg eveens nadat vijf mensen onder wie een kind in Kafr Dan (ten westen van Jenin) werden getroffen door scherpe munitie of rubber kogels, evenals drie mensen in Silat al-Harithiya. Een raket van een drone trof bovendien een aantal mensen op de oostelijke begraafplaats. Drie van hen werden gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het totaal aantal gewonden van de Israelische operatie bedraagt volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid meer dan 140, van wie 30 levensgevaarlijk zijn gewond,

Dinsdagavond viel er ook een Israelische dode. De 23-jarige sergeant-majoor David Yehuda Yitzhak uit de nederzetting Beit El werd gedood door een kogel in de borst tijdens een schotenwisseling met verzetsstrijders in Jenin. Een andere Israeli zou tijdens de operatie gewond zijn geraakt.

De honderden mensen die door het leger uit hun huizen waren gejaagd en die tijdelijk onderdak vonden in ziekenhuizen en moskeeën, keren terug om te constateren dat hun huizen zwaar zijn beschadigd. Het leger heeft tussenmuren gesloopt om van huis tot huis te kunnen gaan. Bovendien zijn hun huizen ook volledig overhoop gehaald. Dat samen met de vernielde straten van het kamp, de platgereden auto’s en de vele andere vernielingen leveren een uitermate treurig schouwspel op. Israel doet alsof de operatie de capaciteit van de bewoners heeft verminderd om verzet te plegen. De waarheid is vermoedelijk dat het de geest van verzet alleen maar heeft aangewakkerd.

De aanval op Jenin liet de rest van de Westoever niet onberoerd. In Nablus werd een inzamelingsactie gehouden om de bewoners van het kamp Jenin bij te staan. Verder waren er voor de tweede dag tal van demonstraties. Vele liepen uit op confrontaties met de bezetters. Zo werden in Beit Ummar twee mannen door scherpe kogels gewond, in Yatta raakten vier vrouwen gewond toen een auto werd geramd door een legervoertuig, in Ramallah werden twee burgers gewond door scherpe munitie, in Abu Mastal (bij Ramallah) een 15-jarig kind en een volwassene, en in het kamp-Jalazoun bij Ramallah nog eens twee man. Ondertussen lieten de kolonisten zich ook niet onbetuigd. In Beit-Dajan brandden tientallen dunams landbouwgrond en olijfbomen af. Israel bombardeerde woensdag ook een aantal doelen in de Gazastrook als antwoord op vijf raketjes die waren afgeschoten vanuit Gaza die werden neergehaald door de Iron Dome. Een huis in Sderot liep lichte schade op door neervallende delen van een raket.

