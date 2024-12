Turkse staat pleegt oorlogsmisdaden in Noord-Syrië – aantal burgerslachtoffers stijgt

Na de inname van de stad Minbic vallen het Turkse leger en de [door Turkije gesteunde] jihadistische militie SNA (“Syrisch Nationaal Leger”) nu de Noord-Syrische stad Kobanê aan vanuit de lucht en op de grond. Het aantal burgerslachtoffers van de aanvallen blijft stijgen. Gisteren meldde het Rojava Informatiecentrum in Noord-Syrië dat alleen al in de afgelopen 48 uur minstens 31 burgers zijn gedood door de Turkse en SNA-aanvallen. Ernstige oorlogsmisdaden, waarvan sommige gedocumenteerd zijn op video, zijn gemeld vanuit de stad Minbic, die nu gecontroleerd wordt door de SNA. Zo verspreidden pro-Turkse jihadisten video’s op sociale media waarin ze verschillende gewonden executeerden in een ziekenhuis in Minbic. Volgens berichten zijn veel van de gewonden in de ziekenhuizen in Minbic op deze manier vermoord.

Vandaag wordt opnieuw een ernstige oorlogsmisdaad van de Turkse staat gemeld in de buurt van de Tişrîn Dam, die momenteel wordt aangevallen door de SNA en het Turkse leger. Een ambulance werd aangevallen door de Turkse luchtmacht op de weg tussen Sirrîn en Tişrîn. De ambulance vervoerde gewonden. Eén van de gewonden en de chauffeur werden gedood. Een verpleegster en een andere gewonde passagier raakten ernstig gewond.

“Burgers worden afgeslacht, ingrijpen noodzakelijk”

In het licht van de moordpartijen door het Turkse leger en zijn huurlingen heeft het bestuur van de autonome regio van Noord- en Oost-Syrië een dringend beroep gedaan op de internationale gemeenschap om de burgerbevolking te beschermen.

“De Turkse staat schendt in alle opzichten de internationale wetten en normen en richt bloedbaden aan tegen onze bevolking in het noorden en oosten van Syrië. Het doel is om de chaos in Syrië uit te buiten en de veiligheid en stabiliteit van Noord- en Oost-Syrië te vernietigen. De Turkse staat en zijn huurlingen hebben opnieuw hun agressie tegen deze regio getoond. Turkse drones hebben opnieuw een bloedbad aangericht in het dorp Sefiya, ten westen van Ain Issa. Acht burgers werden gedood bij deze aanval”, zei het bestuur, dat deze actie beschreef als onderdeel van een systematisch beleid van bloedbaden en herinnerde aan de aanval op het dorp al-Mesterha, ook in de buurt van Ain Issa, op 8 december, waarbij ten minste twaalf burgers werden gedood.

Het bestuur van de regio veroordeelt de aanvallen en roept de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties op om onmiddellijk actie te ondernemen: “Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap moedigt de Turkse staat aan om nog meer misdaden te plegen en leidt tot nog meer aanvallen op de bevolking in de regio.”

Uitgelichte afbeelding: Door Qasioun News Agency – https://www.youtube.com/watch?v=4Any0tZQY1M, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68293642