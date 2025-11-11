Turks OM eist levenslang voor tegenstander Erdoğan

Het Turkse OM heeft volgens de staatszender TRT een gevangenisstraf van maximaal 2.352 jaar geëist tegen Ekrem İmamoğlu, de burgemeester van Istanboel. İmamoğlu wordt onder meer beschuldigd van het oprichten en leiden van een criminele organisatie, omkoping en het witwassen van geld.

İmamoğlu werd in maart gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en corruptie en uit zijn functie als burgemeester gezet. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.

De beschuldigingen worden door vrijwel iedereen buiten Erdoğan’s AKP gezien als flauwekul. İmamoğlu’s CHP won vorig jaar verrassend de gemeenteraadsverkiezingen, wat de hoop aanwakkerde dat hij Erdoğan bij de presidentsverkiezingen zou kunnen verslaan. Erdo is zoals bekend niet gediend van tegenspraak of competitie, met als gevolg dat honderden activisten van de CHP werden opgepakt en voor kortere of langere tijd achter de tralies verdwenen. Maar liefst zeventien burgemeesters van de CHP werden uit hun ambt gezet.

De Turkse regering zegt niet te begrijpen waar men zich in het buitenland over beklaagt. Turkije is een modeldemocratie met een volstrekt onafhankelijk justitieel apparaat. Waarvan acte.

Uitgelichte afbeelding: By Hilmi Hacaloğlu – https://www.voaturkce.com/a/ekrem-imamoglu-yskdan-mazbatasini-talep-etti/4859856.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79157645