Turkije kondigt nieuwe aanval op Rojava aan

President Erdoğan kondigt aan om de veiligheidszone aan de grens met Syrië te veroveren. De zone van 30 kilometer diep in vooral door een Koerdisch leger beheerst gebied, moet nu geheel onder Turkse controle komen.

Het autonome gebied Rojava, in Noordoost Syrië staat sinds de Syrische burgeroorlog onder bestuur van Koerden, Arabieren, Assyriërs en Turkmenen, en is Turkije al jaren een doorn in het oog. Na eerder in 2018 al met behulp van jihadistische rebellen Afrin veroverd te hebben op Koerdische rebellen, werd in 2019 ook Rojava aangevallen door Turkije. Turkije wilde een veiligheidszone instellen van 30 kilometer diep langs de zuidoostelijke grens. Door verzet van Koerden werd echter maar een klein gedeelte veroverd.

Nu heeft Erdoğan dus aangekondigd om de zone geheel onder Turkse controle te brengen. Hierdoor zouden steden in Rojava als Qamislo, Derik en Kobane bedreigd worden. In 2014 werd een verovering door ISIS van Kobane net voorkomen. Hierna werd door Syrian Democratic Forces (SDF) na een lange en bloedige oorlog ISIS in Syrië in 2017 verslagen met de inname van Raqqa. Nu met verkiezingen in Turkije op komst wil Erdoğan zijn tanende populariteit waarschijnlijk vergroten door een nieuwe oorlog te beginnen. Verder probeert Turkije ook het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland te dwarsbomen, misschien hebben ze hierover al een deal met de VS gesloten. Koerden zijn in de geschiedenis al vaker het slachtoffer geworden van imperialistische geopolitiek (koehandel).