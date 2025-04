Tuinieren is revolutionair

Met alle gruwelnieuws over het oprukkend fascisme in de Verenigde Staten zou je het bijna vergeten. Waar is revolutionair perspectief? De Diggers wezen de weg. – AJvdK)

Vrijwel iedere idioot kan een zaadje in de grond stoppen. Toch kan ik weinig bedenken dat revolutionairder is. Want willen we op termijn een duurzame deuk in het extractieve pakje boter slaan, dan moeten we leren hoe de dingen werken en niet bang zijn daarbij vieze handen te krijgen. Tuinieren biedt uitkomst!

IVN heeft april tot de maand van de vergroening uitgeroepen. Ook al weet de echte tuinier dat je in januari al de tuinbonen in de halfbevroren grond kan stoppen, april is zeker een goede maand om naar buiten te gaan en de duurzaamheidsmoeheid af te schudden. Duurzaamheidsmoeheid is de nieuwe winterdip, aangezien de winters wegens klimaatverandering ook niet meer zijn wat ze waren.

– Lees verder bij de Volkskrant