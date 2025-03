Trump’s minister van Volksgezondheid beveelt levertraan aan tegen mazelen

RFK Jr, de Amerikaanse minister van Volksgezondheid, beveelt levertraan aan als een probaat middel tegen mazelen.

Kennedy, al decennia een complotgek van het ergste soort, denkt dat vaccinatie veel gezondheidsschade oplevert. Het is beter ‘natuurlijke immuniteit’ op te bouwen. Als bonus word je volgens Kennedy na een mazeleninfectie ook beter beschermd tegen kanker en hartziekten. Terug naar de Middeleeuwen, toen infectieziektes bijna geen slachtoffers maakten!

Reality check in The Lancet:

Sinds 1974 heeft vaccinatie 154 miljoen sterfgevallen voorkomen, waaronder 146 miljoen onder kinderen jonger dan 5 jaar, waarvan 101 miljoen onder baby’s jonger dan 1 jaar. Voor elk voorkomen sterfgeval werden gemiddeld 66 jaren van volledige gezondheid gewonnen, wat neerkomt op 10-2 miljard gewonnen jaren van volledige gezondheid. We schatten dat vaccinatie verantwoordelijk is voor 40% van de waargenomen daling in kindersterfte wereldwijd, waarvan 52% in de Afrikaanse regio. In 2024 heeft een kind jonger dan 10 jaar 40% meer kans om zijn volgende verjaardag te halen in vergelijking met een hypothetisch scenario zonder historische vaccinatie. De verhoogde overlevingskans wordt zelfs tot ver in de volwassenheid waargenomen.