Trump: “Zelensky respecteerde me niet”

Het is niet helemaal duidelijk wat Trump en Vance gisteren probeerden te bereiken met de frontale aanval op Zelensky, maar de wanvertoning lijkt averechts gewerkt te hebben. Trump en Vance kwamen over als rancuneuze proleten en de meeste wereldleiders kozen publiekelijk de kant van Zelensky. Voor Trump aanleiding om op Truth Social nóg maar eens flink uit te halen naar Zelensky.

Samengevat: het is allemaal de schuld van Zelensky. De Oekraïense leider weigerde Trump de hand te kussen, iets wat je als maffialeider niet hoeft te pikken. Inmiddels heeft een (anonieme) hoge official van het Witte Huis tegenover CNN verklaard dat de verhoudingen waarschijnlijk niet gerepareerd kunnen worden zolang Zelensky president is: “Relations with Ukraine look irreparable if Zelensky remains president.” Misschien is daarmee ook de vraag beantwoord waarom Trump en Vance een ruzie uitlokten met Zelensky: Trump is uit op regime change.

Uitgelichte afbeelding: Kyiv na een Russische raketaanval – By Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv – source page, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124430604