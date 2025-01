Trump wil ongedocumenteerde immigranten naar Guantanamo Bay sturen

Dus na de Hitlergroet van Elon Musk krijgen we nu een concentratiekamp, Guantanamo Bay. Guantanamo Bay was onder George G. Bush al een groot signaal van het afglijden van de Amerikaanse rechtsstaat, omdat men die mensen immers liever niet achter 9/11 via het reguliere systeem gevangen wou zetten dan wel berechten. Kom op zeg, je hebt dan veel teveel mogelijkheden om jezelf te verdedigen, dat moeten we niet willen. Gewoon opsluiten en geen hond die er meer naar kraait.

Behalve als je een ex – Criminal in Chief bent natuurlijk, dan krijg je alle verdediging die je maar wenst, met volledige bescherming van het Supreme Court en valse teven zoals rechter Aileen Cannon. Of wanneer natte dweilen als Merrick Garland verondersteld worden de rechtsstaat te handhaven. Dan word je van alle misdaden schoon gewassen. Zeker als het voor een te groot deel oerstomme electoraat van de verenigde Staten je vervolgens herkiest.

George W. Bush lijkt als persoon weliswaar een heilige vergeleken bij Donald Trump, maar de concrete gevolgen van zijn presidentschap, met de oorlogen in Irak en Afghanistan, zijn vooralsnog veel groter geweest dan die van Trump. Maar goed, we hebben pas twee weken van Trumps tweede termijn achter de rug, wie weet wat er nog komen gaat op mondiaal niveau.

Het lijkt erop dat de rampen die hij aan zal kunnen richten veeleer te maken hebben met wat de VS níet meer zal doen, zoals niet meer bijdragen aan de World Heath Organization, zich terugtrekken uit een globaal HIV-bestrijdingsprogramma, het terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Weliicht geen substantiële steun meer aan de NAVO verlenen indien nodig (terugtrekken kan de president niet meer zomaar doen, daar is inmiddels een wet tegen ingesteld, daar moet het Congres mee akkoord gaan).

Ongedocumenteerde immigranten gaan als het aan Trump ligt dus naar Guantanamo Bay gestuurd worden. En of je dat al dan niet bent wordt niet al te nauwkeurig gecontroleerd. Als je maar een kleurtje hebt is dat al reden om je voorlopig maar eens op te sluiten, zelfs als je meer recht hebt in Amerika te wonen dan wie dan ook, zoals de Navajo’s. Stel je eens voor hoe het is om als niet-witte Amerikaan daar over straat te lopen. Die ster is niet nodig, men ziet het zó wel aan je of je kandidaat bent om afgevoerd te worden.

Uitgelichte afbeelding: Door Kathleen T. Rhem – https://web.archive.org/web/20060222101151/http://www.defenselink.mil/home/features/gitmo/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74900