Trump wil geld zien van extreemrechtse denktank

Donald Trump eist miljoenen van de MAGA think tank America First Policy Institute (AFPI). De in 2021 opgerichte think tank heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen opgehaald en als een echte Maffiabaas eist Trump nu zijn deel van de poet.

De think tank wordt geleid door Brooke Rollins, in het Witte Huis een topassistent voor het binnenlandse beleid van Trump. Diverse andere hoge ambtenaren uit de tijd dat Trump de scepter zwaaide in het Witte Huis zijn lid van de organisatie.

Het AFPI braakt sinds dag één een constante stroom van MAGA-bagger uit, maar van Trump hoef je natuurlijk geen dankbaarheid te verwachten. De voormalige president wil geld zien, en snel ook. Volgens Trump verdient Rollins bakken met geld met het uitbuiten van zijn naam en reputatie. Tijd om af te rekenen.

Volgens Rolling Stone is het maar zeer de vraag of Rollins eigenlijk wel geld over mág maken naar Trump, maar van dat soort juridische details heeft Trump zich nog nooit iets aangetrokken.

Volgens een woordvoerder van Trump zijn het achterbakse lasterpraatjes, in de wereld gebracht door verraders en woke journalisten. Trump is een groothartig man die iedereen bij het AFPI dankbaar is voor de steun die hij krijgt. In geld is hij niet geïnteresseerd.

Bron: Rolling Stone

