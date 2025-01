Donald Trump wil een miljoen Palestijnen deporteren uit Gaza. Volgens de Amerikaanse president is Gaza compleet verwoest en zijn de inwoners van het gebied beter af in Egypte en Jordanië. Het opent Gaza ook voor wat winstgevende vastgoedprojecten van schoonzoon Jared Kushner, maar dat zegt Trump er natuurlijk niet bij.

Audio van Trump’s gesprek met een aantal journalisten in het presidentiële vliegtuig Air Force One:

Audio of Trump on Gaza: I’d like Egypt to take people and I’d like Jordan to take people. You’re talking about a million and half people, and we just clean out that whole thing…

[image or embed]

— Acyn (@acyn.bsky.social) 26 januari 2025 om 06:09