Trump wijst ‘antifa’ aan als terroristische organisatie

Trump heeft aangekondigd ‘antifa’ aan te zullen wijzen als ’terroristische organisatie’.

Ik ben blij onze vele Amerikaanse patriotten te kunnen meedelen dat ik ANTIFA, EEN ZIEKELIJKE, GEVAARLIJKE, RADICALE LINKSE RAMP, AANWIJS als EEN BELANGRIJKE TERRORISTISCHE ORGANISATIE. Ik zal ook sterk aanbevelen dat degenen die ANTIFA financieren grondig worden onderzocht in overeenstemming met de hoogste wettelijke normen en praktijken. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie!

Een wettelijke grondslag voor het aanwijzen van ‘antifa’ als ’terroristische organisatie’ bestaat niet, maar daar trekt Trump zich niks van aan.

Op Twitter/X zijn nogal wat smalende en lacherige reacties te lezen in de trant van: ‘Antifa is helemaal geen organisatie’. Die reacties missen het punt. ‘Antifa’ is natuurlijk een parapluterm voor een als los zand aan elkaar hangende gedecentraliseerde beweging van linkse activisten, maar dat staat Trump juist toe iedereen wiens mening hem niet bevalt onder ‘antifa’ te scharen en het hele repressieappraat van de staat over hen heen te laten walsen.

Op Truth Social werd Trump’s aankondiging natuurlijk met gejuich ontvangen. En dan te bedenken dat we nog ruim drie jaar te gaan hebben.