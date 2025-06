Trump verspreidt complottheorie dat de échte Biden in 2020 geëxecuteerd is door de Democraten

Tot vrij recent bleven idiote complottheorieën beperkt tot de donkerste uithoeken van het internet, maar inmiddels worden ze verspreid door de Amerikaanse president.



Vertaald: Er is geen #JoeBiden – geëxecuteerd in 2020.

#Biden-klonen, dubbelgangers en robotachtige, zielloze, hersenloze wezens zijn wat je ziet.

>#Democraten zien het verschil niet.

Het is best mogelijk dat Trump zit te trollen – veel van zijn tweets en “truths” zijn primair bedoeld om zijn aanhang te vermaken en de “libs” te provoceren – maar het is ook goed mogelijk dat hij oprecht denkt dat Biden in 2020 door de Democraten is geëxecuteerd. In een eerder leven verspreidde Trump al de theorie dat Obama niet in de VS geboren is, maar in Kenia. Hoe dat ook zij: er lopen miljoenen Amerikanen rond die deze complotkul voor waarheid aannemen. Complotkul die dus zojuist gelegitimeerd is door de president van de VS.

Uitgelichte afbeelding: Door Pete Souza – Official White House photostream on Flickr, P012209PS-0151, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60089675