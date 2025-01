Trump verklaart de oorlog aan transmensen

Het is een beetje ondergesneeuwd geraakt in alle – begrijpelijke – ophef over de deportatie van illegale migranten, maar ook met transmensen heeft Trump niet veel goeds voor. Als hij zijn verkiezingsbelofte gestand doet, vaardigt Trump vandaag nog een presidentiële Executive Order uit om transmensen het leven een stuk onaangenamer te maken.

De met de weidse titel “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government” getooide Executive Order bevat o.a. de volgende punten:

Er zijn nog maar twee geslachten: man en vrouw. Beiden worden duidelijk gedefinieerd. Het is regeringsleden en ambtenaren niet langer toegestaan andere termen te gebruiken. Alle “radicale genderideologische” richtlijnen, communicatie, beleid en formulieren worden verwijderd. Bij het handhaven van wetten die beschermen tegen discriminatie op grond van geslacht mogen overheidsinstellingen (politie, OM, FBI) niet langer “net doen alsof mannen vrouwen zijn en vrouwen mannen”. De Executive Order bepaalt dat overheidsidentificatie zoals paspoorten en personeelsdossiers de biologische realiteit moeten weerspiegelen en niet de zelfbepaalde geslachtsidentiteit. Het decreet maakt een einde aan het huisvesten van mannen in vrouwengevangenissen en aan de door de belastingbetaler gefinancierde “transitie” voor mannelijke gevangenen. Niemand kan nog gedwongen worden “preferred pronouns” te gebruiken. Iemand is een ‘hij’ of een ‘zij’, geen ’they’. Discussie gesloten. Dit gaat ook gelden voor de werkplek en op scholen. Transgender vrouwen kunnen niet meer deelnemen aan sportwedstrijden voor vrouwen.



Volgens de tekst van de Executive Order is dit allemaal noodzakelijk omdat – we laten het onvertaald – “Radical gender ideology has devastated biological truth and women’s safety and opportunity.”

De meeste Amerikanen zijn nauwelijks geïnteresseerd in deze kwestie: slechts 4% van de bevolking vindt dit een belangrijk punt. Waarom legt Trump hier dan wél de nadruk op? Omdat transmensen bij het grote publiek niet op veel sympathie kunnen rekenen: 80% van de Amerikanen is van mening dat transvrouwen niet mee mogen doen aan sportwedstrijden voor vrouwen. M.a.w: het is gemakkelijk scoren.

Uitgelichte afbeelding: Transgenders tijdens de optocht van de WorldPride in Madrid in 2017 – Door Barcex – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61353223