Trump verklaart Biden’s gratieverlening aan leden 6 januari-commissie nietig

Donald Trump heeft Biden’s gratieverlening aan de leden van de commissie die Trump’s couppoging van 6 januari 2021 onderzocht nietig verklaard. Trump heeft helemaal niet de bevoegdheid dat te doen, maar constitutionele overwegingen spelen bij de huidige Amerikaanse regering geen rol van betekenis.

De 6 januari-commissie werd ingesteld door het Huis van Afgevaardigden. Ze onderzocht de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump op 6 januari 2021. De commissie kwam tot de conclusie dat Trump vóór de bestorming al voorbereidingen had getroffen een eventueel verlies teniet te doen, o.a.door vervalste maar officieel lijkende documenten over verkiezingsfraude naar het Congres te sturen. Vice-president Pence weigerde die documenten in ontvangst te nemen, wat hem de eeuwige haat van Trump opleverde.

De commissie adviseerde tot vervolging over te gaan, maar daar is het helaas nooit écht van gekomen, mede omdat Biden niet wilde dat het tijdens zijn presidentschap voordurend over “the other guy” zou gaan. Oeps…foutje.

Uitgelichte afbeelding: Liz Cheney, de vice-voorzitter van de 6 januari-commissie – By US House Office of Photography – https://www.facebook.com/replizcheney/photos/a.1800762520249606/2293745477617972/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76478283