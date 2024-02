Trump vergelijkt zichzelf met Navalny

Het heeft even geduurd voordat Trump reageerde op de moord op Navalny, maar inmiddels is die reactie binnen. Het moet gezegd: het is er meteen eentje voor de eeuwigheid. Daar waar Biden en zelfs Trump’s enige overgebleven concurrent Nikki Haley Poetin verantwoordelijk stelden voor de dood van Navalny, heeft Trump het – verrassing, verrassing – vrijwel uitsluitend over zichzelf. Poetin wordt niet eens genoemd. Korte samenvatting: wat Donald door moet maken is oneindig veel erger dan hetgeen Navalny heeft doorgemaakt.

De plotselinge dood van Navalny heeft me meer en meer bewust gemaakt van wat er gebeurt in ons land. Het is een langzame voortgang, met misdadige, radicaal linkse politici, aanklagers en rechters die ons leiden op het pad naar de vernietiging. Open grenzen, vervalste verkiezingen en zeer oneerlijke beslissingen in de rechtszaal vernietigen AMERIKA. WE ZIJN EEN NATIE IN VERVAL, EEN FALENDE NATIE! MAGA2024″.

