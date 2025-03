Trump verdubbelt tarieven op Canadees staal en aluminium

Er komen tarieven tegen Canada. Nee, toch niet. Of misschien tóch wel. Nee, doe maar niet. Ik heb me bedacht: toch wél en ik gooi er nog eens 25% bovenop. Canada kan het nog voorkomen door zich aan te sluiten bij de VS, de grootste natie die de wereld ooit heeft gezien (uitroeptekens naar wens).

Trump announces more tariffs on Canada and says, "The only thing that makes sense is for Canada to become our cherished Fifty First State." [image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 11 maart 2025 om 15:02

Vertaling:

Gebaseerd op het feit dat Ontario, Canada, een tarief van 25% heft op “elektriciteit” die de Verenigde Staten binnenkomt, heb ik mijn minister van Handel opdracht gegeven om een extra tarief van 25% toe te voegen, tot 50%, op al het staal en aluminium dat de VERENIGDE STATEN binnenkomt vanuit Canada, EEN VAN DE LANDEN MET DE HOOGSTE TARIEVEN WERELDWIJD. Dit wordt morgenochtend 12 maart van kracht. Canada moet ook onmiddellijk zijn anti-Amerikaanse boerentarief van 250% tot 390% op verschillende zuivelproducten uit de VS intrekken, wat al lang als schandalig wordt beschouwd. Ik zal binnenkort een nationale noodtoestand afkondigen voor elektriciteit binnen het bedreigde gebied. Dit zal de VS in staat stellen om snel te doen wat nodig is om deze onrechtmatige dreiging van Canada weg te nemen. Als andere flagrante, langlopende tarieven niet ook door Canada worden afgeschaft, zal ik op 2 april de tarieven voor auto’s die de VS binnenkomen aanzienlijk verhogen, waardoor de autofabricage in Canada voorgoed zal worden stilgelegd. Die auto’s kunnen gemakkelijk in de VS gemaakt worden! Canada betaalt ook heel weinig voor nationale veiligheid en vertrouwt op de Verenigde Staten voor militaire bescherming. We subsidiëren Canada met meer dan 200 miljard dollar per jaar. WAAROM? Dit kan zo niet doorgaan. Het enige wat zinvol is, is dat Canada onze geliefde First Fifty State wordt. Dan zouden alle tarieven en al het andere volledig verdwijnen. De Canadese belastingen zullen aanzienlijk verlaagd worden, ze zullen veiliger zijn, militair en anderszins, dan ooit tevoren, er zal geen probleem meer zijn met de noordelijke grenzen en de grootste en machtigste natie ter wereld zal groter, beter en sterker zijn dan ooit – en Canada zal daar een groot deel van uitmaken. De kunstmatige scheidingslijn die vele jaren geleden is getrokken, zal eindelijk verdwijnen en we zullen de veiligste en mooiste natie ter wereld hebben – en jullie briljante volkslied, “O Canada”, zal blijven spelen, maar nu als vertegenwoordiger van een GROTE en KRACHTIGE STAAT binnen de grootste natie die de wereld ooit heeft gezien!

