Trump valt Venezuela aan: Maduro opgepakt en afgevoerd naar de VS

De Venezolaanse president Maduro is vanochtend door Amerikaanse speciale eenheden gearresteerd. Tijdens de actie werden diverse doelen in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, gebombardeerd. Volgens de Amerikanen betrof het uitsluitend militaire doelen, maar er zijn berichten dat er ook bommen zijn gevallen in een woonwijk.



Trump plaatste al vrij snel een verklaring op Truth Social. Maduro zou zijn gearresteerd en afgevoerd naar de VS:

Minister van Justitie Pam Bondi heeft inmiddels verklaard dat Maduro en zijn vrouw Cilia Flores zijn aangeklaagd in New York:

Trump’s actie is door zijn eigen aanhang enthousiast ontvangen. Indien er als gevolg van deze actie een regime change plaatsvindt in Venezuela en Trump een oorlog weet te vermijden heeft hij binnenlands weinig te vrezen. De actie wordt ook uitdrukkelijk gepresenteerd als “wetshandhaving”, niet als “oorlog”. Voor een oorlogsverklaring heeft Trump toestemming nodig van het Congres, voor een actie om de leider van een drugskartel (een “narco-terrorist”) op te pakken heeft hij die toestemming niet nodig. De Republikeinse Senator Mike Lee:

M.a.w: “Hoezo oorlog? Waar hebben jullie het over? Ik heb de leider van een drugskartel op laten pakken”.

Op Truth Social zie ik vrijwel uitsluitend instemmende reacties. MAGA wil geen oorlog, maar het afzetten van een communistische dictator wordt natuurlijk met gejuich ontvangen.

Wat men in Europa van deze actie vindt, interesseert Trump, Miller en Rubio geen lor. Niet dat ze veel kritiek hoeven te verwachten: Europa is militair afhankelijk van de VS en Europese leiders zullen ongetwijfeld proberen de kool en de geit te sparen.

