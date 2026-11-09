Trump staat open voor amnestiedeal met Democraten over illegale immigranten

Trump heeft zich in een interview met 60 Minutes uitgesproken vóór een amnestiedeal met de Democraten over illegale immigranten. Volgens de Amerikaanse president zijn de mensen die iedereen uit willen zetten “behoorlijk rechts” (pretty far right).

Trump geeft toe dat zijn immigratiebeleid “te streng” was en hem uiteindelijk schade heeft berokkend bij de tussentijdse verkiezingen. Hij zegt dat „illegalen“ die al 10 tot 15 jaar in de VS verblijven, zoals hotelmedewerkers en tuinarchitecten, de kans moeten krijgen om te blijven: “Laten we een regeling uitwerken voor diegenen die hier soms al 10 tot 15 jaar zijn”.

Trump zegt al door “diverse mensen” benaderd te zijn, waaronder de Democratische senator-elect James Talarico.

Trump zegt natuurlijk wel vaker wat, best mogelijk dus dat hij volgende week weer iets anders beweert.

Dat de jacht op illegalen hem stemmen heeft gekost – met name binnen de Spaans-Amerikaanse gemeenschap – klopt op zich. De stemming sloeg écht om toen de immigratiedienst ICE twee betogers en enkele vluchtende migranten doodschoot. De meeste Republikeinen zijn voor harder optreden tegen illegale migranten, maar niet voor het op straat neerknallen van mensen.

De koerswijziging is waarschijnlijk verstandig, maar komt als een verrassing. Vorige week benoemde Trump hardliner Stephen Miller tot stafchef van het Witte Huis. Miller geldt als de architect van Trump’s deportatiebeleid.

Bron: NYT

Uitgelichte afbeelding: By Paul Goyette from Chicago, USA – 20250912_2444, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=182736280