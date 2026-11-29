Amerikaanse vogelkers of ‘bospest’ wordt regelmatig en tegen hoge kosten bestreden, maar keert gemakkelijk weer terug. Vogels verspreiden het rijke zaad over grote afstanden. Bestreden bomen lopen opnieuw uit als ze niet met het giftige Roundup worden behandeld. Nu is er een kever gearriveerd in ons land die een echte tegenkracht vormt.

Ze komen uit Amerika, horen bij de familie van de snuitkevers, heten voluit Phloeotribus liminaris en leggen hun eitjes onder de schors van Amerikaanse vogelkers. In 2020 werd de kever in Nederland voor het eerst waargenomen en nu al is duidelijk dat deze een grote impact gaat hebben op de woekerende Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). De Amerikaanse vogelkers werd tussen 1920 en 1950 aangeplant ter verrijking van de bossen en bleek zich vervolgens dusdanig thuis te voelen dat hij de bijnaam ‘bospest’ kreeg. Grote bestrijdingscampagnes haalden niks uit. Vogels eten de bessen en verspreiden de zaden en tot voor kort had de soort maar weinig natuurlijke vijanden. Dat lijkt nu te veranderen.

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