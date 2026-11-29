Parastoo Ahmadi heeft een concert opgenomen op Youtube, met vier mannelijke begeleiders. Zij droeg een lange, gedecolleteerde jurk en was ongesluierd. Vierenzeventig zweepslagen namens de islamitische heilstaat Iran wegens schennis van de eerbaarheid. Wat moet je er aan toevoegen, behoudens de titel hierboven. Moge Taylor Swift spoedig echt optreden in Iran.



Aziz Joon, Parastoo Ahmadi



Az Khoon-e Javanan-e Vatan, Van het bloed van de jeugd van het vaderland. Speciaal voor de actietijd “Vrouw, Leven, Vrijheid”

Een commentaar van Reuters op de vierenzeventig zweepslagen:



– Uitgelichte afbeelding: By Hosseinronaghi – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/156626898