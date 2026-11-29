Het autoritarisme grijpt om zich heen, het fascisme streeft opnieuw naar de macht en de toekomst kleurt somber. Dat kan wel een hoeveelheid tegenwicht gebruiken. In dit geval wordt het aangevoerd door wat bij de Duitse anarchist Rolf Raasch ‘neo-anarchisme’ heet. Bij hem is dat niet een nieuwe dogmatische variant van het anarchisme, maar een beschrijvende term voor wat ook ‘geleefde anarchie’ genoemd wordt. Ikzelf hanteer er de term ‘pragmatisch anarchisme’ voor. Dat is mede het effect van een Angelsaksische invloed (denk aan de Amerikaanse anarchist Paul Goodman (1911-1972) en de Engelse anarchist Colin Ward (1924-2010)).

De ‘geleefde anarchie’ komt men tegen in de bundel van Rolf Raasch, getiteld Texte zum Neoanarchismus und andere Schriften (2026). Daarin is een grote hoeveelheid informatie verwerkt over de naoorlogse ontwikkelingen van het anarchisme vooral in Duitsland – die ook in Nederland herkenbaar waren. De Duitse anarchist Markus Henning besprak het boek van Raasch op de site Freiwirtschaft (zie hier). Het poogt nieuwe dynamiek te brengen in de reflectie op maatschappelijke transformatie. Ik vertaalde de bespreking, zie hieronder. [ThH]

Volharding

Binnen de anarchistische beweging zien we de volharding niet zozeer terug in de sfeer van slogans of zendingsdrang, maar veeleer in die van alledaagse beslissingen. Vaak zijn het de introverte mensen – de bedachtzamen en standvastigen – die richting geven en het emancipatieproces gaande houden. Zij doen dit met een actieve vorm van geduld: een houding die weliswaar theorieën en concepten omvat, maar zich vooral richt op het vormgeven van onderlinge verhoudingen. Bovendien handelen zij vanuit een ethiek van terughoudendheid – een ethiek die, ondanks alle vastberadenheid, erkent dat haat lelijk is en dat zelfs gegronde woede de stem schor maakt.

Precies zo’n manier om je door de wereld te bewegen – en je te laten raken door de loop van de geschiedenis – komen we tegen in het nieuwe boek van Rolf Raasch. Het bundelt beschouwingen die hij de afgelopen 35 jaar heeft geschreven. Deze essays, necrologieën, recensies en filmkritieken lezen grotendeels als memoires. Ze maken historische werkelijkheden tastbaar aan de hand van de eigen ervaringen van de auteur en distilleren zijn autobiografische zoektocht tot een tijdsbeeld.

Rolf Raasch (geb. 1953) is een socioloog en sociaal therapeut uit Berlijn. Juist daar, in het westelijke deel van de stad, raakte hij in de ban van de antiautoritaire opleving van de late jaren zestig. Het compromisloze elan waarmee – in de geest van verzet tegen gevestigde machtsverhoudingen – de strijd werd aangebonden met de verlammende verstijving van maatschappij, cultuur en politiek, ebde voor velen uit die generatie al snel weg; het werd ofwel verdrongen door een nieuwe vorm van autoritarisme, of liep vast tijdens de ‘mars door de instituties’. Voor Rolf Raasch bepaalde deze periode echter de koers van zijn leven en vormde ze tegelijkertijd een blijvende maatstaf. Toen het eenheidsfront van de buitenparlementaire oppositie na 1968 uiteenviel, behoorde hij tot degenen die zich aangetrokken voelden tot een herlevend anarchisme.

Veel meer dan zijn klassieke voorlopers beoogde dit neo-anarchisme zelfbevrijding in het hier en nu in gang te zetten – dat wil zeggen: onmiddellijk en zonder uitstel. De nadruk lag op individuele en collectieve experimenten en op de zoektocht naar concrete mogelijkheden voor een leven en geluk los van dwang, hiërarchieën en rolstereotypen. Wat voor Rolf Raasch in 1971 begon – toen hij nog in de leer was – met zijn toetreding tot de Anarchistische Arbeidersbond van Berlijn, vormt tot op de dag van vandaag de kern van zijn werk, of hij nu optreedt als organisator, uitgever en redacteur, spreker of auteur. Raasch’s nieuwe boek, Texte zum Neoanarchismus und andere Schriften (Teksten over neo-anarchisme en andere geschriften), biedt de gelegenheid om deze kern te verkennen.

Stand van zaken

Twee trends hulden het anarchisme in een nieuw jasje. Ten eerste waren er de beloften van een wereldwijde jongerenopstand. Een groot deel van de deelnemers aan het netwerk van neo-anarchistische initiatieven – waaronder kraakpanden, zelfbeheerde gemeenschapscentra en groepen op wijkniveau, aan de basis en op de werkvloer – was afkomstig uit het proletariaat, net als Rolf Raasch zelf. Voor deze jongeren kreeg emancipatie in de kern gestalte door de wisselwerking tussen subcultuur en sociaal-revolutionair activisme.

Naast demonstraties en straatgevechten werd de ‘happening’ – vanaf 1967 populair gemaakt door Kommune 1 in West-Berlijn – een bepalend stilistisch element. Het bracht een verrassingselement in een wereld die doorgaans door regels werd beheerst; hiermee werden gevestigde ordes en overtuigingen ter discussie gesteld en de status quo uitgedaagd. Het doorbreken van grenzen en taboes ging gepaard met vernieuwingen in esthetische en muzikale uitingsvormen, evenals met experimenten met het psychedelische. ‘Vooral het gebruik van LSD werd gezien als een nieuwe weg naar het ware zelf en als een middel om de onderdrukte, autoritaire, burgerlijke psychè te helen – een mentaliteit die was overgedragen door een oudergeneratie die onder het nationaalsocialisme was gesocialiseerd’.

‘Hoewel de opvattingen over drugsgebruik tegenwoordig grotendeels zijn veranderd, stonden de problematische aspecten en nadelen destijds nog niet centraal. In plaats daarvan lag de nadruk op de mogelijkheid van een nieuwe en andere ervaringshorizon’ (p. 17). Bovendien – en deze tweede trend had ingrijpendere gevolgen – stimuleerde de renaissance van het anarchisme het ontstaan ​​van nieuwe infrastructuren voor uitgeverijen. Binnen de scene werden kranten, pamfletten en boeken in indrukwekkende oplagen geproduceerd, wat leidde tot een herontdekking van specifieke tradities in een poging antwoorden te vinden op de uitdagingen van het heden. Het echtpaar Karin en Bernd Kramer (respectievelijk 1939–2014 en 1940–2014) behoorde tot de pioniers van veel van dergelijke projecten. ‘Eind jaren zestig en begin jaren zeventig weerspiegelde de uitgeverij het volledige, diverse intellectuele spectrum van het Duitstalige neo-anarchisme’.

‘Vanuit het huidige perspectief waren de ideologische reikwijdte en de intellectuele kwaliteit van Karin-Kramer-Verlag en het neo-anarchisme enorm – en naar mijn mening zijn ze nadien nooit meer geëvenaard’ (pp. 30–31). Tot de sleutelfiguren van de beweging behoorden echter ook kopstukken uit eerdere stromingen, zoals de anarcho-syndicalist Fritz Scherer (1903–1988) en de libertaire realist Uwe Timm (1932–2014). Rolf Raasch beschrijft zijn ontmoetingen met beide mannen en brengt hen tot leven aan de hand van levendige anekdotes. Deze uitwisseling tussen generaties wekte de nieuwsgierigheid van de jongere generatie, verbreedde hun horizon en verdiepte hun inzicht in de ‘geleefde anarchie’ die hun voorgangers in de praktijk brachten. Ook bevorderde dit de breuk van het neo-anarchisme met de marxistische denkpatronen die enige tijd vanuit universiteiten en hogescholen hun invloed hadden doen gelden.

Overdenkingen

Wat begon als een geromantiseerd idee van revolutie dat uiteindelijk op niets uitliep, vond zijn praktische uitwerking op het terrein van het pragmatisme. In de jaren zeventig en tachtig – een periode van twee decennia die Rolf Raasch aanmerkt als het ware tijdperk van het neo-anarchisme – doordrongen protest en verzet het dagelijks leven en kreeg het ethos van een moderne burgermaatschappij vorm. Dit ethos werd gedreven door de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen, in wier waardenkader het neo-anarchistische activisme zijn eigen, onderscheidende impulsen had verweven: decentralisatie en zelfbestuur, geweldloze ongehoorzaamheid, roulatie van taken en rollen, en de afwijzing van hiërarchische structuren van gezag en ondergeschiktheid.

Zonder expliciet als anarchisme te worden bestempeld, gingen anarchistische principes richting geven aan acties voor ecologie en alternatieve economische modellen, aan de strijd voor genderrechtvaardigheid en homobevrijding, en aan het verzet tegen oorlog en grootschalige technologie.Als de doordringing van het algemene democratiseringsproces door deze principes serieus wordt genomen als een erfenis van het neo-anarchisme, verschijnt veel van wat voorheen werd gedacht in een nieuw licht.

De reeks auteurs die Rolf Raasch vanuit dit perspectief bespreekt, loopt van Élisée Reclus (1830–1905), Gustav Landauer (1870–1919) en Hannah Arendt (1906–1975) tot David Graeber (1961–2020). In hun respectievelijke tijdperken en op hun eigen, unieke wijze probeerden zij allen nieuwe dynamiek te brengen in de reflectie op maatschappelijke transformatie. Hun verzet tegen staatsgrepen en centralisme was empirisch onderbouwd. Het emancipatoire potentieel van revoluties bleek het grootst wanneer de betrokkenen reeds – en wel geruime tijd van tevoren – in hun dagelijks leven vorm hadden gegeven aan verhoudingen die gebaseerd waren op gelijkheid en de afwezigheid van overheersing. Rolf Raasch beperkt zich echter niet tot het leggen van een verband tussen toekomstige omwentelingen en handelen in het heden; hij onderzoekt ook de houdbaarheid van het idee van omwenteling zelf.

‘De fundamentele vraag rijst of anarchisme überhaupt wel geschikt is als politieke theorie die op de samenleving als geheel is gericht. Op die manier opgevat zou het ontaarden in totalitarisme en geen recht doen aan de voor de samenleving kenmerkende diversiteit’ (p. 12). Een afscheid van de Hof van Eden laat zich nauwelijks stelliger verwoorden. Net zoals de schematische tegenstelling tussen evolutie en revolutie wordt overstegen, wordt anarchie een kwestie van immanentie: gericht op concrete belangen en specifieke problemen, en voortdurend op zoek naar wat haalbaar is in historische situaties tussen vrije en gelijke individuen. ‘Revolutionaire verandering vindt voortdurend en overal plaats, en iedereen speelt daarin een rol, bewust of onbewust’ (p. 67).

Interventies

Sinds de jaren negentig heeft het neoliberale economische en sociale beleid niet alleen de kaarten opnieuw geschud, maar ook alle troeven in handen gespeeld van hen die al aan de macht waren. Het ontketende destructieve potentieel van natiestaten, kapitalisme en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen confronteert ons daardoor met de kwetsbaarheid van de wereld. Hoe kunnen de scheuren worden gedicht voordat ze uitgroeien tot kloven? En hoe valt het samenvoegen van de scherven te combineren met een structureel nieuw begin?

Anarchisme dat zichzelf beschouwt als een ‘reële utopie’ – een ethisch gefundeerde levenswijze – moet zich over deze vragen buigen. Rolf Raasch doet dit al geruime tijd en put daarbij, met een combinatie van fijngevoeligheid en doelgerichtheid, uit de rijke traditie van anarchistische theorie en praktijk. Al in januari 1990 bracht hij bijvoorbeeld de ideeën van Gustav Landauer in het debat in; Landauer’s visie op een federatief gemeenschaps-socialisme had de ruimte voor nieuwe mogelijkheden kunnen opvullen die in de DDR door de Vreedzame Revolutie was ontstaan. Later putte Raasch uit het werk van de geograaf, evolutietheoreticus en communistisch-anarchist Peter Kropotkin (1842–1921), waarbij hij thema’s als dierenbevrijding en de klimaatcatastrofe aan de orde stelde.

Om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de pandemie stelt Raasch de ontwikkeling voor van economische modellen die op solidariteit zijn gebaseerd; daarbij pleit hij specifiek voor coöperaties en het concept van de ‘vrije economie’ (‘Freiwirtschaft’). Hij illustreert de inspanningen van het maatschappelijk middenveld om weerstand te bieden aan wat momenteel de dodelijkste staatsgrens ter wereld is, aan de hand van een zeereddingsschip dat sinds augustus 2020 op de Middellandse Zee patrouilleert. Het schip is vernoemd naar de communard en anarchiste Louise Michel (1830–1905): ‘Haar decennialange, onvermoeibare inzet voor vrijheid en rechtvaardigheid blijft activisten tot op de dag van vandaag motiveren om hun leven en vrijheid op het spel te zetten ten dienste van de meest kwetsbaren’ (p. 151).

Rolf Raasch neemt ons mee naar het Latijns-Amerika dat hij zo uitgebreid heeft doorkruist en vertelt verhalen over Duitstalige anarchistische ballingen in Brazilië en over revoluties in Mexico en Guatemala. Met een betrouwbare vertelstem vestigt hij de aandacht op de publicisten en literaire grootheden van het continent – ​​figuren als Ricardo Flores Magón (1873–1922), Mariano Azuela (1873–1952), B. Traven (ca. 1882–1969), Miguel Ángel Asturias (1899–1974) en Mario Vargas Llosa (1936–2025). Er ontvouwt zich een panorama dat ons dichter bij de perspectieven van het Mondiale Zuiden brengt en het inheemse culturele erfgoed presenteert als een essentieel element voor toekomstige levensvatbaarheid. Rolf Raasch benadrukt dat de basis voor elke aanpak van de huidige meervoudige crises gelegen is in gemeenschapsgerichte waarden als verdraagzaamheid en geweldloosheid. ‘Wie het zelfbeeld van een relatief vrije en open samenleving als een kwestie van lotsbestemming beschouwt, zal uiteindelijk zijn vrijheid verliezen – en daarmee de democratie die, althans als de kleinste gemene deler van een diverse samenleving, ervoor zorgt dat bijvoorbeeld […] deze regels kunnen verschijnen’ (p. 90).

Bereikte resultaten staan ​​nooit voor altijd vast; ze moeten voortdurend worden verdedigd en uitgebouwd. Dit maakt deel uit van het streven naar een wereld waarin iedereen kan zijn wie hij wil. Rolf Raasch loopt hierin voorop. Wij volgen hem graag – juist omdat hij, ondanks zijn brede belangstelling, altijd trouw blijft aan zichzelf. We hopen dat Texte zum Neoanarchismus und andere Schriften een breed publiek zal bereiken.

Markus Henning (Vertaling Thom Holterman. De Duitstalige bespreking is te vinden op de site Freiwirtschaft, zie hier).

Raasch, Rolf, Texte zum Neoanarchismus und andere Schriften, Verlag Edition AV, Bodenburg, 2026, 168 blz., prijs 16 euro.

– Eerder verschenen bij Libertair Tegenwicht