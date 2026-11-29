Pete Townsend’s eerbetoon aan twee van zijn helden: componist Terry Riley en de Indiase spirituele leider Meher Baba. Baba (1894–1969) was een Indiase mysticus die van 1925 tot aan zijn dood een gelofte van stilzwijgen in acht nam. Al te origineel waren zijn denkbeelden niet (overstijgen van het ego, universele liefde, je kent het wel), maar Townsend was diep onder de indruk van het gedachtengoed van de Indiase goeroe.Townshend schreef het nummer oorspronkelijk voor Lifehouse, een ambitieuze, nooit gerealiseerde rockopera die bedoeld was als opvolger van Tommy. Uiteindelijk belandde het op Who’s Next.

De tekst (Teenage Wasteland) werd geïnspireerd door de nasleep van het optreden van The Who op het Isle of Wight Festival in 1969, waar Townshend uitkeek over een veld dat bezaaid was met afval dat door concertbezoekers was achtergelaten: “It wasn’t getting wasted off the booze, it was people of my generation talking about saving the planet and doing nothing about it, It was wasted life”. Sommige dingen veranderen nooit.

Een interessant analyse van de muzikale structuur van de song vind je hier.

[Verse 1: Roger Daltrey]

Out here in the fields, I fight for my meals

I get my back into my living

I don’t need to fight to prove I’m right

I don’t need to be forgiven, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Instrumental Break]

[Bridge: Pete Townshend]

Don’t cry, don’t raise your eye

It’s only teenage wasteland

[Verse 2: Roger Daltrey]

Sally, take my hand, we’ll travel south ‘cross land

Put out the fire and don’t look past my shoulder

The exodus is here, the happy ones are near

Let’s get together before we get much older

[Chorus: Roger Daltrey]

Teenage wasteland, it’s only teenage wasteland

Teenage wasteland, oh, yeah

Teenage wasteland

They’re all wasted

[Instrumental Outro]

Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – Glow International, February 2003 issue, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/25946213