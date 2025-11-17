Trump roept Republikeinen op te stemmen voor vrijgeven Epstein-documenten. Of misschien toch niet.

Chaos in Washington, waar Donald Trump nu weer min of meer terug lijkt te komen op zijn oproep de Epstein-documenten vrij te geven. In een nieuwe post op Truth Social zegt Trump dat alleen die documenten vrijgegeven mogen worden waarop het Huis van Afgevaardigden daadwerkelijk recht heeft. Wat vermoedelijk betekent dat Trump gaat bepalen wie waar recht op heeft. Hij heeft al aangegeven dat de documenten onderzocht moeten worden op het voorkomen van namen van prominente Democraten, en dan kan Attorney General Pam Bondi zeggen dat de documenten onderdeel van een lopend onderzoek zijn en dus niet kunnen worden vrijgegeven.

Zoals ik vrijdagavond aan boord van Air Force One tegen de nepnieuwsmedia heb gezegd, moeten de Republikeinen in het Huis stemmen voor het vrijgeven van de Epstein-dossiers, omdat we niets te verbergen hebben en het tijd is om verder te gaan na deze democratische hoax, bedacht door radicale linkse gekken om de aandacht af te leiden van het grote succes van de Republikeinse Partij, waaronder onze recente overwinning bij de democratische “shutdown”. Het ministerie van Justitie heeft al tienduizenden pagina’s over “Epstein” vrijgegeven aan het publiek, onderzoekt verschillende Democratische functionarissen (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, enz.) en hun relatie met Epstein, en de House Oversight Committee kan alles krijgen waar ze wettelijk recht op hebben, het kan me niet schelen! Het enige wat me interesseert is dat de Republikeinen zich weer concentreren op wat belangrijk is, namelijk de economie, ” betaalbaarheid’ (waar we GROOT succes boeken!), onze overwinning door de inflatie van het hoogste niveau in de geschiedenis terug te brengen tot vrijwel nul, de prijzen voor het Amerikaanse volk te verlagen, historische belastingverlagingen door te voeren, triljoenen dollars aan investeringen in Amerika binnen te halen (een RECORD!), ons leger weer op te bouwen, onze grenzen te beveiligen, criminele illegalen te deporteren, een einde te maken aan mannen in vrouwensporten, transgenderisme voor iedereen te stoppen, en nog veel meer! Niemand gaf iets om Jeffrey Epstein toen hij nog leefde en als de Democraten iets hadden gehad, zouden ze dat vóór onze verpletterende verkiezingsoverwinning hebben vrijgegeven. Sommige “leden” van de Republikeinse Partij worden “gebruikt” en dat kunnen we niet laten gebeuren. Laten we het hebben over de recordprestaties van de Republikeinse Partij en niet in de ‘val’ van Epstein trappen, die eigenlijk een vloek is voor de Democraten, niet voor ons. MAAK AMERIKA WEER GROOT!

Trump heeft zich maandenlang verzet tegen het vrijgeven van de documenten, maar verraste afgelopen vrijdag iedereen door de Republikeinen op te roepen vóór het vrijgeven van de documenten te stemmen. Daar lijkt hij dus nu deels op terug te komen, of in elk geval voorwaarden aan te stellen.

Vorige week werden al een groot aantal emails van Epstein vrijgegeven. Er ontstond nogal wat ophef over de inhoud van die mails, maar welbeschouwd staat er weinig in dat Trump zou moeten verontrusten.

Dat geldt vermoedelijk ook voor de rest van de documenten, maar Trump was zó bang voor elke associatie met Epstein – ook al was het vrij onschuldig – dat hij maanden heeft tegengestribbeld. Als hij verstandig was geweest had hij de documenten al in maart vrijgegeven, in welk geval de storm inmiddels overgewaaid was. Nu hangt het hem als een molensteen om de nek. Maar ja: ‘Trump’ en ‘verstandig’ zijn natuurlijk twee verschillende dingen.

Uitgelichte afbeelding: By Department of Justice – Released federal files https://www.motherjones.com/wp-content/uploads/2019/09/Epstein.Docs_.redacted.pdf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84893344