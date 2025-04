Trump probeert China te chanteren

Trump geeft China tot 18.00 uur (Nederlandse tijd) de kans de tariefverhogingen van 34% op Amerikaanse producten in te trekken. Doet China dat niet, dan worden de importheffingen op Chinese goederen met nog eens 50% verhoogd.

De kans dat China dat bevel daadwerkelijk opvolgt ligt dicht bij nul. China heeft laten weten niet te zullen zwichten voor wat het ziet als chantage. Inmiddels worden sociale media overspoeld met filmpjes waarin China Trump belachelijk maakt. Enkele van die video’s zijn ronduit hilarisch:

Chinese memes on American re-industrialization rolling in. lol the music. 😂 pic.twitter.com/GZE2jHDgWZ — Gabor Gurbacs (@gaborgurbacs) April 7, 2025



Een tariefsverhoging van in totaal meer dan 100% op Chinese goederen zou betekenen dat de twee grootste economieën van de wereld feitelijk van elkaar losgekoppeld worden. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn is anyone’s guess. Niemand is ooit eerder zo gek geweest.

