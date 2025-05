Trump: Poetin is gek geworden

Al eens een narcist gezien die wanhopig probeert zijn gezicht te redden? Look no further:



Je zou natuurlijk ook toe kunnen geven dat je je hebt laten bespelen door Poetin, maar roepen dat Poetin gek is geworden en Zelensky en Biden net zo schuldig zijn als Vlad I is wat makkelijker. Kun je je handen er verder vanaf trekken en de vermoorde onschuld spelen.

Speaking to reporters earlier prior to boarding Air Force One, U.S. President Donald J. Trump slams Russian President Vladimir Putin following several ballistic missile and drone attacks this weekend against cities in Ukraine, with him stating, “I’m not happy with what Putin is… pic.twitter.com/Mi2VyiPiJO

— OSINTdefender (@sentdefender) May 25, 2025