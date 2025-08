Trump ontslaat hoofd statistiekbureau na publicatie tegenvallende werkgelegenheidscijfers

Stalinistische praktijken in de VS, waar Trump het hoofd van het Bureau of Labor Statistics (BLS) heeft ontslagen nadat het bureau tegenvallende werkgelegenheidscijfers publiceerde.

Volgens het BLS zijn er in juli maar 73.000 banen gecreëerd in de VS. Dat ligt vér onder de verwachtingen en steekt schril af tegen de banengroei onder Biden.

Het hoofd van het bureau, Erika McEntarfer, werd benoemd door Biden. Nou, dan weet je volgens Trump wel genoeg. Het is EEN COMPLOT.

Vertaling van dit al even hilarische als geschifte geraaskal:

Ik heb zojuist vernomen dat de ‘werkgelegenheidscijfers’ van ons land worden opgesteld door een door Biden benoemde commissaris voor arbeidsstatistieken, dr. Erika McEntarfer, die vóór de verkiezingen de werkgelegenheidscijfers heeft vervalst om de kansen van Kamala op een overwinning te vergroten. Dit is hetzelfde Bureau voor Arbeidsstatistieken dat de banengroei in maart 2024 met ongeveer 818.000 heeft overschat en vervolgens, vlak voor de presidentsverkiezingen van 2024, in augustus en september, met 112.000. Dit waren records – niemand kan zich zo vergissen? We hebben nauwkeurige werkgelegenheidscijfers nodig. Ik heb mijn team opgedragen deze politieke benoeming van Biden ONMIDDELLIJK te ontslaan. Ze zal worden vervangen door iemand die veel competenter en gekwalificeerder is. Belangrijke cijfers als deze moeten eerlijk en nauwkeurig zijn, ze mogen niet worden gemanipuleerd voor politieke doeleinden. McEntarfer zei dat er slechts 73.000 banen bij waren gekomen (een schok!), maar wat nog belangrijker is, dat zij een grote fout hadden gemaakt, namelijk 258.000 banen minder in de voorgaande twee maanden. Soortgelijke dingen gebeurden in het eerste deel van het jaar, altijd in negatieve zin. De economie bloeit onder “TRUMP”, ondanks een Fed die ook spelletjes speelt, dit keer met de rentetarieven, die ze vlak voor de presidentsverkiezingen twee keer aanzienlijk hebben verlaagd, vermoedelijk in de hoop dat ‘Kamala’ zou worden gekozen – Hoe is dat uitgepakt? Jerome “Too Late” Powell zou ook met pensioen moeten gaan. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie!

Jerome Powell is het hoofd van de Federal Reserve (de Amerikaanse tegenhanger van het ECB, zeg maar). Trump voert al maanden campagne tegen Powell omdat die weigert de rentetarieven te verlagen. Ook dát is volgens Trump een tegen hem gericht complot. Trump zou Powell het liefst ontslaan, maar beschikt niet over de wettelijke bevoegdheid dat te doen.

Uitgelichte afbeelding: By United States Department of Labor – https://www.bls.gov/bls/senior_staff/mcentarfer.htm, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149404564